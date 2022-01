Pogba très intéressé par une arrivée au PSG

Depuis l’été dernier, le PSG est particulièrement attentif au marché parallèle des fins de contrat. Après les recrutements de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos lors du dernier mercato estival, il se pourrait bien que le club parisien tente un autre très gros coup cet été en la personne de Paul Pogba.

Libre de tout contrat en juin prochain, Paul Pogba, originaire de la région parisienne, semble être une vraie opportunité à saisir pour le PSG. Et cela tombe plutôt bien, puisque, selon les informations du Parisien, l’intérêt du club de la capitale à l’égard de l’ancien turinois serait bel et bien réciproque. En effet, le fantasque milieu de terrain de 28 ans verrait d’un très bon œil une arrivée en terre parisiennes l’été prochain et ce, même si Manchester United lui a d’ores et déjà offert un véritable pont d’or pour prolonger : 24 millions d’euros annuels. D’autres clubs sont bien évidemment sur les rangs à l’image du Real Madrid, qui travaille le dossier depuis plusieurs saisons déjà, son ancienne équipe de la Juventus ou, toujours d’après Le Parisien, le Bayern Munich. Néanmoins, dans la course à la signature de La Pioche, le PSG aurait une longueur d’avance, conclut le média régional.