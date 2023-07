Le PSG a publié sur son site officiel le premier point médical de la saison et pas des moindres. Trois nouvelles rassurantes et une beaucoup moins. Retour sur l’état physique de Neymar, Mukiele, Kimpembe et Mendes.

A l’aube des premiers matchs de préparations du PSG, les joueurs ont finit leurs examens physiques. Les quatre blessés de la saison dernière reviennent progressivement avec une tendance majoritairement positive.

Neymar dans un premier temps, que l’on a pu apercevoir en forme, participe aux entrainements collectifs et sera du voyage au Japon, seul dans ce cas figure parmi les quatre joueurs. Après le succès de son opération à la cheville, le Brésilien s’est parfaitement remit et sera présent dans les temps.

Nordi Mukiele quant à lui retrouve sur la pelouse après sa longue blessure à l’ischio-jambier et son opération en mars dernier. Arrivé parmi les premiers au Campus PSG, le latéral français a reprit la course et les exercices avec ballon.

Le vice-capitaine Presnel Kimpembe, continue en salle et reprendra la course en août, d’ici là il suit son protocole après sa grave blessure au tendon d’Achille.

Le gros point noir de ce point médical reste la nouvelle blessure de Nuno Mendes. Cinquième rechute en moins de huit mois pour le latéral portugais. Sa jambe déjà fragilisée, cet été il a été victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit. Le club parle de plusieurs semaines de soins, laissant sous-entendre un retour à la compétition estimé dans le meilleur des cas à la mi-septembre.