Point Médical – Nuno Mendes et Safonov incertains pour LOSC / PSG

Demain soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Lille pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, le PSG dévoile un point médical. Celui de ce samedi concerne cinq joueurs, dont Nuno Mendes.

Le PSG souhaitera faire la passe de trois demain soir sur la pelouse de Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre son dauphin, qui a également remporté ses deux premières rencontres de championnat, le club de la capitale pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, absents de longue date, ne seront pas du voyage, tout comme Gonçalo Ramos, récemment opéré de la cheville.

Victimes d’un syndrome viral

Luis Enrique pourrait aussi devoir faire sans Nuno Mendes et Matvey Safonov. En effet, dans son dernier point médical, le PSG a fait savoir que les deux joueurs souffraient d’un syndrome viral et qu’ils resteront au repos aujourd’hui. Il n’a pas précisé s’ils étaient forfaits pour la rencontre contre les Nordistes. En ce qui concerne Gonçalo Ramos, il poursuit sa rééducation à ASPETAR au Qatar, alors que Presnel Kimpembe, continue son programme de force adapté, et Lucas Hernandez, poursuit son protocole de reprise.

A voir aussi : Direct – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Le point médical avant LOSC / PSG