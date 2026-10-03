Poissy pousse pour convaincre le PSG de construire son stade dans la ville

Le PSG aimerait connaître le projet de son nouveau stade avant la fin de l’année 2026. Poissy pousserait pour convaincre le club de construire son nouveau stade dans la ville.

Pour continuer à pérenniser son projet, le PSG aimerait devenir propriétaire de son stade. Il y a deux solutions pour cela. Racheter le Parc des Princes, la mairie de Paris n’étant plus opposée à ce projet, ou construire son nouveau stade à Poissy ou Massy, les deux villes choisies par le club pour le projet de son possible futur stade. Selon les informations de L’Equipe, Poissy, qui possède déjà le centre d’entraînement des doubles champions d’Europe, fait tout pour séduire les dirigeants parisiens.

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Une lettre envoyé à Victoriano Melero

Dans ce sens, une lettre de trois pages a été envoyée à Victoriano Melero, le directeur général du PSG, avec copie à Valérie Pécresse (LR), la présidente de la région Île-de-France et d‘Île-de-France Mobilités, à Georges-François Leclerc, préfet de la région Île-de-France, et à Brice Blondel, le préfet des Yvelines. Ce courrier, que L’Équipe a pu consulter, est signé par Pierre Bédier (DVD), le président du département, Cécile Zammit-Popescu (DVD), présidente de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, et Sandrine Berno Dos Santos (LR), la maire de Poissy. Ces cosignataires témoignent de l’union de toutes les parties prenantes locales pour tenter de faire aboutir positivement le dossier pisciacais. On apprend dans la lettre qu’en plus d’un foncier d’une centaine d’hectares (a minima 50 hectares souhaités), d’un stade de 80 000 places, le PSG veut aussi une arena de 20 000 places et « des aménités nécessaires à l’émergence d’un lieu de destination de dimension internationale ». Le projet, devant être inauguré en 2035, dévoile le quotidien sportif. Le verdict est proche. Au plus tard en décembre, le PSG décidera du lieu de son nouveau stade, conclut L’Equipe.



















