Poissy prêt à accueillir le futur stade du PSG

À la recherche d’un site pour la construction de son futur stade, le PSG a vu Poissy se positionner pour accueillir la future enceinte parisienne.

Désireux d’être propriétaire de son stade, le PSG a décidé de quitter le Parc des Princes. Une décision à contre-coeur pour Nasser al-Khelaïfi mais nécessaire pour le futur du club de la capitale. Ainsi, depuis de nombreux mois, le board parisien prospecte en Ile-de-France pour trouver le terrain idoine afin d’accueillir la futur enceinte des Rouge & Bleu et ses infrastructures aux alentours. Si le club parisien n’a pas encore officialisé les différents sites pour ce gros projet, quelques candidats se détachent ces dernières semaines.

À lire aussi : Un duel entre Massy et Poissy pour le futur stade du PSG ?

Après avoir accueilli le Campus PSG, Poissy est un candidat sérieux pour accueillir le futur stade des champions de France. Ce mardi matin, lors d’un CSE extraordinaire, la direction de l’usine Stellantis (ex-Peugeot) a confirmé être en discussions avec le PSG, comme le rapporte Le Parisien. « Nous discutons et sommes prêts à lancer des études. Mais à date, le club n’a pas encore révélé sa décision. » Une information confirmée par le PSG : « Le site de Poissy fait effectivement désormais partie des nombreux sites pour lesquels le club a été invité à conduire des études », explique-t-on en interne tout en rappelant que « le choix du ou des sites sur lesquels le club serait prêt à approfondir les études n’a pas encore été finalisé. »

La ville de Poissy possède de nombreux avantages à son actif qui pourront convaincre les dirigeants parisiens. En plus du centre d’entraînement, la commune des Yvelines « dispose d’infrastructures de transport intéressantes : un arrêt RER et SNCF, le futur tramway ainsi que sa connexion avec les autoroutes A13 et A14, qui la rapprochent des aéroports. L’autre avantage de cette localisation, c’est la surface offerte : le club parisien cherche 50 ha pour son gigantesque projet. Or, Stellantis qui s’apprête à ouvrir un mega campus réunissant 10.000 salariés pour ses activités tertiaires, la recherche et développement (R&D) et les essais, s’étale sur… 170 ha à Poissy », précise LP. De son côté, le PSG veut que son projet suscite le maximum d’adhésions : « Quel que soit le site, le club n’acceptera d’engager des études complémentaires que si cela peut s’inscrire dans un véritable projet de territoire. Un projet réussi est un projet qui a du sens pour le territoire et pour le club. » Cependant, ce projet ne rassure pas encore tout le monde, certains syndicats souhaitant notamment des garantis sur les emplois. « L’ensemble des syndicats seront reçus lundi par la maire (LR) de Poissy, Sandrine dos Santos », conclut le quotidien francilien.