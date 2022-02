Pontes : « L’adaptation de Mendes a été facilitée par Danilo »

L’une des grandes faiblesses par le passé, le PSG s’est renforcé l’été dernier au poste des latéraux. En effet, les arrivées d’Achraf Hakimi (23 ans) et Nuno Mendes (19 ans) permettent aux Rouge & Bleu d’avoir deux joueurs d’avenir à des postes qui ont un rôle non négligeable dans le football actuel. Concernant le latéral portugais, il est prêté avec option d’achat (à hauteur de 40M€) par le Sporting CP. Une option qui devrait être levée dans les mois à venir par les dirigeants parisiens. Auteur d’une excellent début d’année 2022, Nuno Mendes a notamment livré une prestation de haut vol face au Real Madrid en Ligue des champions (1-0), aussi bien défensivement qu’offensivement. Dans un entretien à So Foot, son ancien éducateur au Sporting CP, Leonel Pontes, s’est dit impressionné par le joueur de 19 ans.

« Quand je l’ai vu pour la première fois, j’ai été impressionné par sa vitesse, son apport offensif, sa qualité de centre et sa mentalité. Il avait beaucoup de difficultés à défendre. Il avait des problèmes sur les un-contre-un, pour défendre l’espace intérieur ou encore pour jouer de la tête (…) Beaucoup de joueurs avec du potentiel ont rejoint un grand club et ne jouaient pas. Là, Nuno a quitté Lisbonne pour Paris, le Sporting pour le PSG. C’est un grand changement. Ce qui me rendait optimiste, c’est que le PSG est une équipe offensive, et Nuno est un joueur qui attaque. C’est un latéral, mais c’est un joueur offensif. Et puis je crois qu’avec des bons joueurs, Nuno devient un joueur encore meilleur », a déclaré Leonel Pontes avant de revenir sur l’importance de Danilo Pereira (joueur qu’il a connu à Maritimo) dans l’intégration du jeune latéral. « J’ai appelé Danilo avant que Nuno arrive pour lui dire de prendre soin de lui. Danilo est un leader, un capitaine, et c’est très important pour Nuno de l’avoir avec lui. Son adaptation à Paris a été facilitée par Danilo. »