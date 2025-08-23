Possession, Ruiz, défense… Les chiffres clés après PSG / SCO

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Angers pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 (1-0). Au lendemain de ce succès, petit tour en chiffre sur cette affiche.

Pour son premier match de la saison au Parc des Princes, le PSG n’a pas forcé pour se défaire d’Angers. Dominateurs, les Parisiens ont monopolisé le ballon face aux Angevins. À l’issue de la rencontre, le PSG affichait 83.3% de possession de balle. C’est un record depuis novembre 2024 (84.1% contre Nantes), comme le rapporte le PSG sur son site internet. Seul buteur du match, Fabian Ruiz a marqué son quatrième but lors de ses dix derniers matches. C’est autant que lors des 51 précédents.

Une défense solide

Contre les Angevins, le PSG n’a pas été mis en danger. Il n’a concédé que trois tirs, pour aucun cadré. C’est la première fois depuis qu’opta analyse la Ligue 1 (saison 2006-2007), qu’une équipe ne concède aucun tir cadré lors de ses deux premiers matches de championnat. Le PSG a également réalisé deux clean sheets lors de ces deux premiers matches de Ligue 1. C’est une première depuis la saison 2017-2018.