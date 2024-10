Poteau, Hakimi… Les chiffres clés après PSG / PSV Eindhoven

Mardi soir, le PSG a concédé le match nul contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Lors de ce match, il a encore fait preuve de maladresse, touchant encore une fois les montants. Retour en chiffres sur ce PSG / PSV.

Alors qu’il devait impérativement s’imposer pour continuer de rêver d’une qualification dans les huit premiers de la phase de ligue en Ligue des champions, le PSG a concédé le match nul contre le PSV Eindhoven sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir (1-1). Alors qu’il a totalement dominé la rencontre et a tiré 26 fois au but, le manque d’efficacité a une nouvelle fois été criant. Ousmane Dembélé incarne bien se manque de justesse devant les buts avec deux grosses occasions manquées dont une qui a terminé sur la barre. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, les joueurs parisiens ont touché les montants lors de chacune de leurs cinq dernières rencontres de Ligue des champions au Parc des Princes.

50e match en Ligue des champions pour Hakimi

Mené au score, le PSG a réussi à égaliser. « Le club de la capitale a évité un revers après avoir été mené à la mi-temps lors de 3 de ses 4 derniers matches dans ce cas de figure en Champions League, soit autant que lors des 16 précédents (3 matches nuls, 13 défaites). » Buteur mardi soir, Achraf Hakimi a fêté sa 50e apparition en Ligue des champions en inscrivant son sixième but dans la compétition. Depuis ses débuts lors de la saison 2017-2018, il n’y a que deux défenseurs qui ont marqué plus que lui en Ligue des champions, Raphaël Guerreiro (9 buts) et Sergio Ramos (7). Enfin, avec l’entrée en jeu de Senny Mayulu, le PSG est le deuxième club européen à avoir fait jouer au moins deux joueurs nés en 2006 ou après. Seul le FC Barcelone, avec cinq joueurs, fait mieux.