Poteau, Lee, Barcola… Les chiffres clés après Le Havre / PSG

Samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Petit retour en chiffres sur cette victoire importante du PSG.

Le PSG jouait contre Le Havre dans le cadre de la 24e journée samedi soir. Dans une rencontre qu’il a dominée, le club de la capitale s’est imposé grâce à un but de Bradley Barcola (0-1). L’attaquant a marqué de la tête contre les Havrais. L’international français a inscrit ses deux derniers buts de la tête, soit autant que lors de ses 40 premières réalisations en professionnel, indique le PSG sur son site internet. Passeur décisif, Lee Kang-in aime briller contre Le Havre. En effet, l’international sud-coréen est impliqué sur quatre buts contre le club normand en Ligue 1 (deux réalisations et deux passes décisives), soit son meilleur total face à un même adversaire en championnat.

À lire aussi : Info à la Une – Lee Kang-in peut aspirer à un rôle plus important au PSG

Bradley Barcola buteur de la tête, une rareté

Avec cette victoire, le PSG « poursuit son histoire parfaite en terre normande. Depuis le début du 21e siècle, les Rouge & Bleu ont remporté chacun de leurs cinq déplacements au Havre en Ligue 1. Sur cette période, il s’agit de l’adversaire chez lequel le club de la capitale s’est le plus déplacé tout en conservant un bilan parfait. Une domination totale qui se reflète également du côté havrais, puisque jamais le HAC n’a autant reçu une même équipe dans l’élite sans parvenir à décrocher le moindre point. » Cette saison, le PSG brille contre les équipes de seconde partie de tableau. Il est la seule équipe du top 5 européen à avoir remporté l’intégralité de ses rencontres face aux équipes actuellement classées dans la deuxième moitié de son championnat. Contre Le Havre, le club de la capitale a encore une fois touché les montants. C’est la quinzième fois de la saison, soit au moins trois de plus que toute autre équipe du championnat. C’est déjà la quatrième rencontre de Ligue 1 cette saison lors de laquelle Paris touche les montants plus d’une fois (deux fois samedi soir), un total supérieur à celui de n’importe quelle autre formation de l’élite.











