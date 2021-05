Pour 56% des Français, Mbappé est le meilleur joueur de L1

En cette fin de saison, les trophées individuels sont décernés pour élire les meilleurs joueurs, gardiens ou entraîneur de la saison. Auteur de 26 buts en Ligue 1 cette saison (41 toutes compétitions confondues), Kylian Mbappé devrait s’offrir un troisième titre de meilleur buteur de championnat consécutif mais également se succéder à lui-même pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 délivré par l’UNFP. Dans le dernier sondage Odoxa pour RTL, les Français ont plébiscité le numéro 7 parisien pour le meilleur joueur de la saison de L1 avec 56% des suffrages. Chez les amateurs de foot, ce pourcentage monte à 60%. Pour les Français, le deuxième joueur de la saison se nomme Neymar (10%). Le Brésilien devance Florian Thauvin et Burak Yilmaz (5%). Chez les amateurs du foot, c’est l’attaquant Lillois qui se place derrière Mbappé (9%). Keylor Navas complète le podium (5%) devant Memphis Depay (4%) et Neymar (3%) à égalité avec Maignan et Thauvin. “Si l’on observe la répartition par clubs, on compte quatre Parisiens sur les dix premiers : Mbappé, Navas, Neymar et Marco Verratti“, indique la radio. En ce qui concerne les entraîneurs, c’est Christophe Galtier qui mérite le titre de meilleur entraîneur selon 40% des Français (58% des amateurs de foot). Mauricio se classe deuxième (16% des Français, 14% des amateurs de foot) alors que Niko Kovac complète le podium (13% et 11%°).

L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 20 et vendredi 21 mai 2021 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 391 amateurs de football.