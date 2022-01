Depuis plusieurs semaines, Zinedine Zidane est associé au PSG plus ou ou moins fortement dans la presse européenne. Dernier exemple en date, Marca hier. Le quotidien sportif madrilène assure que les joueurs parisiens sont certains que l’ancien international français sera sur le banc des Rouge & Bleu l’été prochain. Pour Jérôme Alonzo, ce serait l’entraîneur parfait pour Paris.

« C’est important le côté vestiaire. On dit souvent, et moi je ne suis pas d’accord avec ça, que ce vestiaire du PSG est ingérable. Moi, je pense qu’il y a quatre personnes qui peuvent le gérer. Guardiola, Klopp, Ancelotti et Zidane, estime l’ancien gardien sur le plateau de l’Equipe de Greg. Il y en a trois qui sont pris et le quatrième est libre. Le Qatar le sait ça et les joueurs le savent aussi. […]Si tu as envie d’être guidé il faut avoir envie de l’être. Est-ce que depuis toutes ces années les joueurs du PSG se sentent supérieurs à leurs entraîneurs ou parfois même au club ? Oui, c’est certain. Je suis absolument convaincu que ce garçon-là est le garçon qu’il faut pour mener enfin à bout ce projet-là.«