Cette saison de Ligue 12020-2021 est particulière à plusieurs égards. La crise due à la pandémie du Coronavirus, les problèmes avec le diffuseur Médiapro qui refuse de payer et un championnat serré en tête avec un PSG pas si rayonnant que les saisons dernières et qui a déjà perdu trois fois en 12 journées. Invité de Top of the Foot sur RMC, Houssem Aouar – milieu offensif de Lyon – a expliqué que la méforme du PSG ne devait pas dicter les ambitions de l’OL. Le club Rhodanien doit viser tous les trophées possibles.

“En étant à l’Olympique lyonnais, que ce soit un PSG rayonnant ou un peu moins devant, on se doit de regarder le plus haut possible. On est l’un des plus grands clubs européens, donc on a les plus grands objectifs. […]On veut aller le plus haut possible, essayer de tout remporter, assure Aouar sur les ondes. La saison est très serrée, on peut le voir au classement. Ça va être une Ligue 1 pleine de suspense, ça nous donne encore plus de motivation. […]C’est l’équipe la plus régulière qui sera récompensée. Cette saison, il va falloir accrocher le plus de choses possibles“, conclut Houssem Aouar.