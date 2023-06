Pour Brice Samba, Neymar est le meilleur tireur de penalty

Le penalty est tout un art. Au PSG, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont des experts. Pour beaucoup d’observateurs, le Brésilien est le meilleur tireur de penalty au monde. C’est l’avis de Brice Samba.

Neymar est l’un des meilleurs footballeurs du monde. Le numéro 10 du PSG est aussi un spécialiste des penaltys. Avec sa course bien à lui et le fait de regarder jusqu’au dernier moment le gardien, il a un très beau taux de réussite dans l’exercice. Depuis son arrivée au PSG, il n’a dû en rater que deux. Pour un très grand nombre d’observateurs du ballon rond, le Brésilien (31 ans) est le meilleur tireur de penalty au monde.

« Il ne regarde que le gardien, et ça c’est très compliqué »

Dans Téléfoot, un reportage était consacré à cet exercice pas aussi simple qu’il n’y paraît. L’émission footballistique a interrogé plusieurs joueurs ou anciens joueurs, mais également des gardiens, pour évoquer ce moment spécifique. Au moment de désigner le meilleur sur les penaltys, Brice Samba – le gardien de Lens – a désigné l’international brésilien du PSG. « Le meilleur tireur de penalty au monde ? Je pense que c’est Neymar. Il ne regarde que le gardien, et ça c’est très compliqué. Je pense qu’à l’heure actuelle, c’est lui le meilleur tireur. » Grégory Coupet, ancien gardien de Lyon et du PSG est du même avis. « Je pense que Neymar est un vrai problème (rire). Il a cette course qui fait, qu’il arrête, fait patienter. Il a trouvé un truc pour être le maître du temps et c’est lui qui impose. »