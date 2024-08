Pour Chelsea, Josh Acheampong n’est pas à vendre

Hier, le nom de Josh Acheampong est apparu dans l’actualité du PSG. Le jeune latéral droit de Chelsea (18 ans) intéresserait le club de la capitale. Mais les Blues ne voudraient pas entendre parler d’un départ de leur pépite.

Après un début poussif, le mercato du PSG semble s’accélérer en ce début de mois d’août. Après Joao Neves, le club de la capitale est sur le point d’officialiser la signature de Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort contre 45 millions d’euros, bonus compris. Mais il ne compte pas s’arrêter-là. Hier, le nom de Josh Acheampong a été associé au PSG. Le champion de France aimerait s’offrir les services du jeune latéral droit (18 ans) de Chelsea afin d’en faire la doublure d’Achraf Hakimi. Mais il n’est pas seul sur ce dossier, puisque le Real Madrid aimerait aussi s’offrir les services de l’international anglais U18.

Le PSG et le Real prêts à offrir 15 millions d’euros

Chelsea, avec qui le joueur est encore sous contrat jusqu’en juin 2026, insiste en interne pour dire que Josh Acheampong n’est pas à vendre, indique The Independent. Mais avec un effectif de 44 joueurs, le club londonien va devoir dégraisser. Malgré cela, le latéral droit pourrait ne pas être concerné par un départ cet été. En effet, Enzo Maresca, le nouveau coach de Chelsea, apprécie le joueur et le considère comme un élément important dans ses plans pour l’avenir des Blues. The Indepedent indique que le PSG et le Real Madrid seraient prêts à faire une offre de 15 millions d’euros pour tenter de convaincre de lâcher son joueur, qui peut également évoluer en défense centrale. Le joueur pourrait se laisser tenter par un départ afin de s’assurer un temps de jeu plus conséquent que celui qu’il pourrait avoir à Chelsea cette saison.