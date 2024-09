Depuis l’intronisation de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a remis les clés du camion au que représente son coach et son directeur sportif, Luis Campos. Ces derniers mènent une politique sportive différente de celles passées sous les cieux parisiens, en misant davantage sur le collectif que les stars.

Avec l’arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, le club de la capitale a brillé à l’échelle internationale grâce à des stars telles que Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi. Une politique sportive et de recrutement qui semble désormais être de l’histoire ancienne pour le PSG. En effet, la paire Luis Enrique – Luis Campos souhaite mener le club de la capitale vers les sommets en misant davantage sur le collectif que sur la politique des stars qu’a connu le Paris Saint-Germain durant de nombreuses années. Une changement de cap commenté par Daniel Riolo au micro de l’After Foot ce lundi 23 septembre : « Avec ces histoires de communication, ils prennent les gens pour des cons […] Ne te fais pas passer pour le petit poucet de la compétition. A force de travailler la communication on raconte que des conneries. Le PSG a énormément de moyens, a recruté, Luis Enrique a décidé lui d’avoir un effectif limité en talent en pensant que parmi ces joueurs-là il y a des joueurs extraordinaires, ce que je ne crois pas […] Je n’ai pas dis que je veux à nouveau des stars, ou alors si tu en as, si tant est qu’il y en a beaucoup dans le foot européen ce qui est un autre débat, encore faut-il savoir les gérer. Le souci n’était pas d’avoir Neymar, quand il arrive c’est extraordinaire. […] Aujourd’hui c’est Luis Enrique qui a pris le pouvoir, c’est lui qui lui a donné. Il s’est trompé sur la personne à qui il l’a donné« .

🔴🔵 @DanielRiolo: "Que les choses soient claires, Nasser al-Khelaïfi était favorable au recrutement d'une ou deux stars. Luis Enrique et Luis Campos ont dit non pour faire place à une nouvelle politique, un nouveau collectif, une nouvelle façon de faire" pic.twitter.com/1xf7K1wWRi — After Foot RMC (@AfterRMC) September 23, 2024 X : @AfterFoot

Toujours au micro de l’After Foot, l’éditorialiste Daniel Riolo est également revenu sur le début de saison du PSG, son effectif, et la gestion du mercato estival 2024 par les décideurs que sont Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos : « Parlons de ces six matchs et de ce bilan très globalement positif que j’ai un petit peu de mal à partager. D’abord parce que cette histoire de projet je veux bien qu’on mette la pédale douce et qu’on arrête un peu la politique des stars, mais si on en vient un petit peu à critiquer ça, attention ! Je ne veux pas entendre ‘Luis Campos est le responsable d’un effectif qu’il a mis dans les mains de Luis Enrique et avec lequel Luis Enrique doit composer. Parce que ça ne s’est pas du tout passé comme ça, que les choses soient absolument claires : c’est les deux ensemble », déclare Daniel Riolo avant de détailler : « Et pour le coup, pour que l’on sache toute la vérité, Nasser Al-Khelaïfi était plutôt pour qu’on mette une ou deux stars dans le sens recrutement un peu plus clinquant façon Victor Osimhen, les deux (Luis Campos et Luis Enrique ; NDLR) ont dit : nouvelle politique, nouveau collectif, nouvelle façon de faire, main dans la main. Donc qu’on ne vienne pas faire porter la responsabilité à Luis Campos plus que l’un ou l’autre« .