Pour Degorre, le transfert de Mbappé au Real n’est pas acté

Kylian Mbappé a accordé deux longs entretiens à l’Equipe et RMC Sport hier. Dans ces derniers, l’attaquant du PSG a évoqué tous les dossiers, et a officialisé le fait qu’il avait demandé à ses dirigeants de partir pour le Real Madrid à la fin du mois de juillet. Mais l’international français – en fin de contrat en juin 2022 – n’a pas exclu la possibilité de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. Pour Damien Degorre, son départ au Real l’été prochain n’est pas acté.

« Je dis non parce que le marché des transferts, c’est une leçon d’humilité. Jusqu’à la dernière minute, on ne peut pas dire que c’est acté. Tant que ce n’est pas signé, ce n’est pas acté. Que ce soit une tendance forte, c’est certain, que Mbappé ait voulu aller là-bas et qu’il souhaite encore y aller, c’est certain, lance le journaliste dans l’Equipe du Soir. Mais ce n’est pas fait. Neymar a voulu retourner à Barcelone, ça n’est pas arrivé. Messi, jusqu’à une heure de signer son contrat, devait rester au Barça. Ça n’est pas arrivé. Dans les transferts, il faut être très très prudent.«