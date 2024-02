Le PSG est à quelques jours du 8e de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Si le club de la capitale doit se préparer pour cette rencontre, il anticipe aussi un potentiel de Kylian Mbappé.

Depuis quelques jours, les informations penchent vers un départ du joueur à Madrid. Les échos contraires des différents médias ne datent pas d’hier. L’anxiété constante au sein du club et chez les supporters parisiens non plus. Mais pour Christophe Dugarry, Kylian Mbappé n’est pas le fautif de cette situation. Même si, pour lui, il doit débloquer la situation au plus vite.

Aucun supporter parisien ne lui en voudra.

« Kylian Mbappé n’est pas responsable du cirque qui est fait autour de lui. Je pense qu’il est responsable s’il arrête rapidement tout ce cirque, a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme. Quand il saura sa décision, il faut qu’il le dise, il faut qu’il le fasse. Je pense que c’est le mieux pour tout le monde. Je pense que ce garçon a encore besoin de montrer qu’il a grandi.

Il a besoin d’assumer ses choix. Une fois que ça sera fait, je pense sincèrement que ça ne posera aucun problème. S’il dit ‘Il me reste trois, quatre mois avec le PSG, je vais donner le maximum avec ce club mais j’ai décidé de partir à la fin de la saison’. Moi je crois qu’aucun supporter parisien ne lui en voudra. Il a tout donné au PSG. Il a eu des statistiques hallucinantes. Le petit regret c’est la Ligue des Champions mais personne ne lui en voudra »

Pour Duga, Mbappé n'est pas responsable du cirque autour de son transfert. pic.twitter.com/jdtImeBmQD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 5, 2024

À voir aussi : Mercato : Le Real Madrid confiant pour une arrivée de Mbappé