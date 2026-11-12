Pour Ferran Torres, Désiré Doué est l’un des meilleurs dribbleurs du monde

Ferran Torres a rejoint le PSG cet été en provenance du FC Barcelone. L’international espagnol s’est montré élogieux envers Désiré Doué, l’un des meilleurs dribbleurs du monde selon lui.

Désiré Doué est l’un des joueurs les plus spectaculaires du PSG sur le terrain. Le milieu offensif aime provoquer, dribbler, et se jouer de ses adversaires. Coéquipier de l’international français depuis cet été, Ferran Torres s’est montré dithyrambique envers l’ancien Rennais, qu’il considère comme étant l’un des meilleurs dribbleurs du monde. « Je pense que c’est l’un des meilleurs dribbleurs du monde. Il l’a prouvé, et franchement c’est un joueur qui m’a beaucoup surpris. Quand il a le ballon, j’essaye de ne pas l’affronter, donc il ne m’a pas encore dribblé, mais c’est très difficile de lui prendre le ballon », louange Ferran Torres dans la séquence IN&OUT de Konbini.

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Il veut rapidement apprendre le français

Dans cette séquence, il a également expliqué qu’il comptait apprendre le français. « Evidemment, je dois apprendre le français maintenant que j’ai emménagé ici, à Paris. C’est quelque chose que j’essaye de faire et c’est sur la bonne voie. » Le numéro 9 du PSG a alors fait quelques phrase en français : « Si, c’est comme ça. Ça va, ça va bien. Lundi, mardi. » Il a aussi évoqué le Classico. « J’ai eu l’occasion de marquer un but, donc c’est un In. » Ferran Torres a également expliqué ne pas aimer les interviews d’après-match. « Out à 100%, Surtout quand on a raté des occasions ou quand on a perdu, qu’on te pose des questions sur ces occasions ou sur un coéquipier qui a raté son tir. Au final, ils cherchent toujours à faire les gros titres. »