Pour Hakimi, Dembélé peut prétendre au Ballon d’Or

Ousmane Dembélé réalise très certainement la meilleure saison de sa carrière. Son coéquipier au PSG, Achraf Hakimi, estime qu’il peut prétendre au Ballon d’Or.

Dribbleur hors pair, Ousmane Dembélé a souvent été moqué pour sa finition, lui qui ne marque pas beaucoup de buts dans une saison. Mais lors de cet exercice 2024-2025, avec son placement au poste de faux numéro 9, l’international français enchaîne les buts avec le PSG. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations, il a pulvérisé son record de buts sur une saison avec déjà 26 toutes compétitions confondues. Pour Achraf Hakimi, l’ancien du FC Barcelone peut prétendre au Ballon d’Or.

« C’est un leader pour nous »

« C’est naturel. C’est un joueur différent. On voit qu’il a la capacité à faire des choses différentes, que ce soit avec les buts qu’il marque ou bien de ses passes décisives. Il fait aussi un travail incroyable défensivement. Il aide beaucoup, c’est un leader pour nous, salue le numéro 2 du PSG dans une interview accordée à beIN Sports. En route vers le Ballon d’Or ? Oui, c’est un joueur qui est capable de ça. C’est un joueur différent, les statistiques parlent pour lui. J’espère qu’il va continuer comme ça, même s’il n’est pas encore arrivé à son top, mais je pense qu’il va y arriver. Il peut encore aller plus haut ? Je pense que oui. On voit qu’à chaque match, il commence à grandir, à marquer des buts. Avant, il ne marquait pas beaucoup, mais maintenant, il a commencé à comprendre qu’il devait marquer plus et donner plus de passes décisives. C’est ça le plus important quand tu joues devant. On est content parce qu’il fait ça maintenant, il trouve les bonnes solutions. »