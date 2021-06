Pour Kimpembe, Mbappé “sera Parisien” la saison prochaine

C’est l’un des dossiers chauds du mercato estival du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat et est encore en réflexion sur son avenir. Presnel Kimpembe, son coéquipier au PSG et en Equipe de France, a été interrogé sur l’avenir de l’attaquant, et pour Presko, il sera Parisien la saison prochaine. “Il faut lui demander. Mais je ne m’inquiète pas pour ça, je pense que Kylian est un grand garçon et qu’il prendra la bonne décision, en tout cas je l’espère du fond du cœur, indique Kimpembe pour l’AFP même si pour lui, “il sera Parisien.“

Presnel Kimpembe qui n’a pas caché sa joie de pouvoir s’entraîner et jouer avec Karim Benzema en équipe de France. “Pour moi, c’était un rêve de jouer avec Karim, parce que c’est un attaquant que j’admire beaucoup. C’est l’attaquant qui m’a posé le plus de problèmes quand j’ai joué contre lui. Donc, d’avoir la chance de le côtoyer aujourd’hui, pour moi c’était comme un rêve. J’ai pu apprendre un petit peu de lui. C’est quelqu’un de très sympathique avec qui on peut parler de tout et n’importe quoi. C’est un honneur pour moi de pouvoir m’entraîner et jouer avec lui.“