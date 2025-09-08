Pour Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé « mérite le Ballon d’Or »

Ousmane Dembélé a réalisé une saison 2024-2025 XXL avec le PSG. Il fait figure de favori au Ballon d’Or. Pour Kylian Mbappé, il mérite de le remporter cette année.

Kylian Mbappé fait partie de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or. Malgré son Soulier d’Or, il n’est pas l’un des favoris pour remporter la distinction individuelle suprême en cette année 2025, le Real Madrid ayant fait quasiment une saison blanche (victoire lors de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe intercontinentale). Dans une interview accordée à Téléfoot, l’attaquant a été questionné sur les chances qu’Ousmane Dembélé, son actuel coéquipier en équipe de France et son ancien au PSG, mérite de le remporter le 22 septembre prochain.

« Si cela ne dépendait que de moi, je lui aurais ramené chez lui »

« Dembélé mérite le Ballon d’Or ? Oui. Pour moi oui. Je pense, j’espère qu’il va gagner. Je l’ai soutenu dès le début. Pour moi, c’était tout naturel de le soutenir. Après, on va voir comment cela se passe parce que cela ne dépend pas de nous. Si cela ne dépendait que de moi, je lui aurais ramené chez lui (rire !). Mais, cela ne dépend pas de nous. Il y a eu des votes, on va voir. J’espère aussi qu’Achraf, il sera bien placé. Ce serait cool pour les défenseurs, pour leur montrer que le football, c’est pour tous les postes. Il a fait une saison historique. » Dans l’émission 20.20 de M6, Kylian Mbappé a été interrogé sur le sacre du PSG en Ligue des champions, un an seulement après son départ du club de la capitale. « J’étais content parce que j’ai pas mal d’amis dans l’équipe. C’est un club qui a beaucoup compté pour moi. C’est le club où je suis resté le plus longtemps pour le moment dans ma carrière. C’est spécial pour les Parisiens, pour les supporters. C’était la suite logique. On était proche les années précédentes et eux ont réussi. Le Paris Saint-Germain va passer dans une autre sphère. »