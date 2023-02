Le PSG a vécu des dernières heures de mercato bien mouvementées avec en point d’orgue l’échec du dossier Hakim Ziyech. Et pour la Ligue de Football Professionnel, ce raté est essentiellement dû à Chelsea.

Après un mois de janvier marqué par le mercato hivernal, le PSG n’a pas réussi à renforcer son effectif. En effet, les Rouge & Bleu n’ont enregistré aucune recrue et se sont séparés de Pablo Sarabia (transféré définitivement à Wolverhampton), Keylor Navas (prêté à Nottingham Forest) et Ayman Kari (prêt au FC Lorient). Dans le sens des arrivées, le club parisien était proche de conclure sur le gong le dossier Hakim Ziyech, en provenance de Chelsea, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Cependant, plusieurs manquements de la part du club londonien ont fait capoter ce prêt dans la capitale française. Un imbroglio qui a obligé le board parisien à porter un recours auprès de la commission juridique de la LFP ce mercredi matin afin d’homologuer le prêt de l’international marocain. Une demande qui n’a finalement pas abouti.

Pour la LFP, la faute est à imputer à Chelsea

Et selon les informations de RMC Sport, la Ligue de Football Professionnel impute cette faute aux Blues. « la commission juridique de l’instance a reconnu que, dans l’affaire du prêt non homologué de Ziyech la faute est à imputer à Chelsea. La raison : l’envoi en retard de papiers non signés par le club anglais et donc dans la foulée le téléchargement en retard du PSG. » Ce prêt non-homologué n’est donc pas lié au bug de logiciel rencontré par la LFP dans les dernières heures du mercato. Pour rappel, les dirigeants parisiens avaient renvoyé une majoration de l’accord du prêt à Chelsea ce mardi soir à 21h40. Mais leurs homologues anglais, trop occupés à finaliser le transfert d’Enzo Fernandez, ont répondu plus d’une heure après. Par la suite, le club basé à Londres s’est manqué à deux reprises dans l’envoi des documents avant d’envoyer la bonne version à 23h03, soit trois minutes après la fermeture du marché en France. Toujours selon RMC, le téléchargement des documents administratifs a eu lieu à 23h04. Trop tard pour le club parisien qui a donc dû renoncer à la signature d’Hakim Ziyech.