Mardi, le PSG a dévoilé son troisième maillot. Une tunique rose avec des touches de noir. Ce soir elle sera porté par les joueurs contre Rennes. Le club de la capitale en profitera pour renouveler son engagement dans le cadre de la campagne Octobre Rose.

Chaque mois d’octobre, la campagne Octobre Rose prévient, sensibilise et collecte de fonds pour lutter contre le cancer du sein. Une campagne que soutient le PSG depuis maintenant trois ans avec son partenaire Qatar Airways. Ce vendredi matin, le club de la capitale a publié un communiqué pour indiquer qu’il renouvelait son engagement dans le cadre de la campagne Octobre Rose. « Cette année, le Club bénéficie également du soutien de MatchWornShirt pour renforcer cette initiative. Cette mobilisation témoigne de l’implication du Club, des athlètes et de ses partenaires en faveur de la prévention, la sensibilisation et la collecte de fonds pour lutter contre le cancer du sein. »

Le maillot du PSG contre Rennes orné d’un ruban rose

Dans son communiqué, le PSG indique que les joueurs parisiens contre Rennes ce soir et les Féminines, contre Guingamp dimanche, « porteront fièrement le nouveau maillot Third qui sera spécialement orné d’un ruban rose pour cette occasion. Les tuniques portées lors de la rencontre face à Rennes seront ensuite proposées aux enchères sur le site MatchWornShirt jusqu’au 5 octobre. » Le PSG poursuit en indiquant que « l’ensemble des fonds récoltés sera dédié au financement d’un projet d’éducation thérapeutique destiné aux patientes opérées d’un cancer du sein, suivies par le groupe hospitalier AP-HP Sorbonne Université, qui regroupe notamment les hôpitaux Trousseau, Saint-Antoine, La Pitié Salpêtrière et Tenon. Le programme d’éducation thérapeutique vise à accompagner les patientes tout au long de leur parcours de soins en leur apportant des informations sur leur maladie, un soutien psychosocial personnalisé, et des conseils pratiques pour améliorer leur qualité de vie au quotidien. » Le club de la capitale conclut son communiqué en expliquant qu’une « opération spéciale de personnalisation, en boutique et en ligne sur store.psg.fr, permettra aux supporters de faire floquer un ruban rose sur leurs maillots en soutien à la recherche contre le cancer du sein. Cette initiative, en faveur de la sensibilisation à cette maladie qui touche une femme sur huit, sera disponible du 27 septembre au 31 octobre 2024. »