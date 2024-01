À la recherche d’un défenseur lors de ce mercato hivernal, le PSG se serait intéressé à Leny Yoro. Son agent, Samir Khiat, estime qu’il doit faire partie des pistes du PSG.

Leny Yoro est un titulaire indiscutable au sein de la défense de Lille. Le jeune défenseur central de 18 ans réalise de très belles performances avec le LOSC et a attisé les convoitises des plus grands clubs européens, dont le PSG. À la recherche d’un défenseur lors de ce mercato hivernal, les dirigeants parisiens auraient coché son nom. En fin d’année 2023, des rumeurs expliquaient que le PSG aurait fait du Lillois sa priorité pour renforcer sa défense centrale. Si Lille aimerait le conserver encore un peu, il aurait fixé son prix à 50 millions d’euros.

A voir aussi : Mercato : Leny Yoro comme solution au casse tête du PSG ?

« Il fait aujourd’hui partie des cibles des plus grands clubs européens »

Ces derniers jours, la volonté de Lille de conserver son joueur lors de ce mercato hivernal mais également le souhait de le prolonger, lui qui est encore sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2025, a été dévoilée dans la presse. Le PSG cible d’autres joueurs mais garde toujours un œil sur ce dossier, lui qui aime s’offrir de jeunes pépites amenées à devenir des références dans les années à venir. Invité de l’émission Génération After sur RMC, Samir Khiat, l’agent de l’international espoir français, a été questionné sur l’avenir de son joueur. Et il a fait un bel appel du pied au PSG. « C’est un joueur qui doit faire partie des cibles du PSG ! Il fait aujourd’hui partie des cibles des plus grands clubs européens. » Le PSG va-t-il réussir à devancer la concurrence dans ce dossier et s’offrir un très bon jeune joueur ? Réponse dans les prochaines semaines.