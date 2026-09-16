Pour le Ballon d’Or 2026, le PSG va mettre en avant deux de ses joueurs

Dix joueurs du PSG sont présents dans les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. Le PSG aurait décidé de mettre deux d’entre eux en avant lors des prochaines semaines.

Vainqueur d’une deuxième Ligue des champions de suite, le PSG est le club le plus représenté dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. Il compte en effet dix joueurs (Hakimi, Mendes, Marquinhos, Pacho, Vitinha, Neves, Dembélé, Kvaratskhelia, Torres et Ruiz), dont trois peuvent prétendre à la distinction individuelle suprême le 26 octobre prochain (Dembélé, Kvaratskhelia et Ruiz). Selon les informations du Parisien, le club de la capitale aurait décidé de resserrer sa campagne de soutien, promotion et exposition autour de deux joueurs : Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Le PSG entend donc les valoriser ces prochaines semaines. Et l’affaire a commencé dès dimanche soir au micro de Ligue 1 + avec un passage du champion du monde 2018 qui l’a repositionné de manière spectaculaire dans la lutte, avance le quotidien francilien.

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Il pourrait miser sur un seul joueur dans les prochaines semaines

Rien n’a filtré sur le plan de mise en valeur des numéros 10 et 7 du PSG. Reste que le club s’engage dans un numéro d’équilibriste forcément compliqué, avec un exercice qui consiste à éclairer l’un sans obscurcir l’autre et vice versa, lance Le Parisien. Façon entonnoir, le PSG pourrait encore rétrécir son choix dans la dernière ligne droite des votes, en misant définitivement sur l’un plutôt que l’autre. OM-PSG, ce dimanche, deviendra peut-être une étape importante. Cette possibilité existe clairement au club alors que les concurrents ont choisi. Le Real a misé sur Kylian Mbappé, le Bayern sur Harry Kane et le FC Barcelone sur Lamine Yamal. Peut-être aussi que ces écuries n’ont pas en leur sein deux candidats aussi puissants que Dembélé et Kvaratskhelia, conclut Le Parisien.