Pour Leonardo, la suspension de Kimpembe est “démesurée”

Pour son tacle dangereux sur le Rennais Jérémy Dokou, Presnel Kimpembe a été sanctionné de quatre matches, trois matches fermes et un avec sursis. Le titi parisien pourra faire son retour contre Brest lors de la dernière journée de Ligue 1 dans le cas où le PSG se qualifie demain en demi-finale de la Coupe de France contre Montpellier. Une sanction que ne comprend pas Leonardo, qui prend en exemple la bagarre de fin de match entre Monaco et Lyon il y a 15 jours.

“Je trouve complètement incohérent qu’une faute de jeu soit sanctionnée de cette manière en fin de championnat, c’est la plus grosse sanction pour une faute de jeu cette saison. Il est en retard, c’est une faute importante, mais que ce soit la plus grosse sanction de la saison, c’est démesuré. Le joueur rennais n’est pas blessé et Presnel n’avait pas d’intention de faire mal, assène le directeur sportif parisien pour l‘AFP dans des propos relayés par RMC Sport. Pour la bagarre Lyon-Monaco, un seul joueur a pris trois matches, et Kimpembe prend quatre matchs avec le sursis. C’est complètement incohérent. Aujourd’hui, en commission, ils n’ont jugé que la faute. Il n’y a pas eu d’autres discussions sur ce qu’il s’est passé (les insultes du numéro 3 parisien, ndlr).”