Pour Ludovic Obraniak, le PSG ne sera pas un beau champion

Le PSG a fait un très grand pas vers le titre de champion de France en battant Lens ce week-end (3-1). Pour Ludovic Obraniak, même s’il remporte ce titre, le PSG ne sera pas un beau champion.

À sept journée de la fin, le PSG compte huit points d’avance sur son dauphin, Marseille. Les Parisiens se dirigent vers un onzième titre de champion de France, qui serait historique dans l’histoire de la Ligue 1. Après des débuts tonitruants, les Parisiens ont peu à peu baissé en régime pour proposer des performances très moyennes depuis plusieurs mois. Ludovic Obraniak a été déçu par la saison du PSG, lui qui avait été séduit par le premier de compétition.

« L’expression collective, c’est le néant cette année »

« Je suis très déçu, pour ne pas dire plus, de cette saison du PSG parce que j’en attendais beaucoup et que l’on m’avais fait des promesses, lance Obraniak dans l’Equipe du Soir. Arrivé de Galtier, conférence de presse en grande pompe, la bamboche c’est fini, le bling-bling c’est fini, la révolution à l’intérieur du vestiaire, tout ça. Au Trophée des Champions, j’ai vu des choses hypers encourageantes, le 7-1 à Lille, ils marchaient sur tout le monde. C’était très emballant. Et puis de très emballant, on est passé à très frustrant voire très énervant. […]L’expression collective, c’est le néant cette année en termes de jeu, de collectif.«