Pour Manchester United, « ce n’est pas si intelligent d’acheter Mbappé »

Le dossier Mbappé fait parler dans le monde entier, et chacun donne son avis sur le futur du joueur.

On le sait, Kylian Mbappé ne laisse pas indifférent, que ce soit chez les joueurs, observateurs, supporters et même au sein des autres clubs. L’international français devrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois, et rejoindre le Real Madrid. Malgré certains bruits qui ont pu le lier à Liverpool, Arsenal ou encore Manchester United il y a quelques années de cela, le numéro 7 parisien devrait (sans surprise) rejoindre la Liga dès cet été. Une décision qui fait parler chez certains des prétendants cités précédemment, dont les Red Devils.

« La solution n’est pas de dépenser beaucoup d’argent pour quelques grands joueurs. »

Sir Jim Ractliffe, qui est récemment devenu co-actionnaire de Manchester United, était invité au podcast de Geraint Thomas, coureur de l’équipe Ineos (détenue par…. Ratcliffe lui-même) a expliqué qu’il ne comptait pas du tout recruter Kylian Mbappé et souhaite plutôt former un joueur qui arrivera à atteindre le potentiel du Français.

« Je préfère trouver le prochain Mbappé, plutôt que de dépenser une fortune pour acheter le succès. Ce n’est pas si intelligent d’acheter Mbappé, n’importe qui pourrait le comprendre. C’est plus un challenge de trouver le nouveau Mbappé, le nouveau Bellingham, le nouveau Roy Keane. » Sir Jim Ractliffe dans le podcast de Geraint Thomas

Le patron d’Ineos a partagé sa vision et la politique sportive qui il souhaiterait mettre en place chez les Mancuniens, et cela ressemble beaucoup à celle actuellement prônée par le Paris Saint-Germain sous Luis Campos et Luis Enrique.