Le journal madrilène pro-Real Marca est confiant, très confiant même. Il pense que le compte à rebours est lancé avant une signature de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Les Merengue auraient deux alliés dans l’affaire aux dépens du PSG : la volonté de l’attaquant de 22 ans et l’agenda.

Il y a quelques semaines, le Real Madrid a approché le PSG pour prendre la température, lit-on. Il a constaté que le club francilien n’entendait pas discuter, explique le quotidien sportif. Le deuxième pas, poursuit Marca, Kylian Mbappé l’a fait en disant à la reprise à Mauricio Pochettino qu’il ne prolongerait pas (son contrat qui court jusqu’en 2022). Ce que le technicien dément dans Le Parisien. Peu importe les déclarations fermes de Nasser al-Khelaifi sur le sujet, à Madrid on est, on reste confiant.

Marca parle d’une prime à la signature de 40M€ pour Kylian Mbappé dans un an s’il doit faire la saison 21/22 au PSG. “Demain, samedi, le compte à rebours commence, peut-on lire. Le PSG aura un mois pour décider s’il veut obtenir un montant important pour sa star, autour de 150 millions. Car à compter du 1er septembre, au lendemain de la clôture du marché des transferts en France et en Espagne, ils ne restera que quatre mois” avant qu’il puisse signer un contrat ailleurs. “C’est ce qu’ils ont fait avec Alaba et c’est ce qu’ils ont l’intention de faire avec le joueur encore au PSG. D’ici là, Mbappé ne dira pas publiquement qu’il veut aller au Real Madrid, mais en privé il ne donnera aucun espoir à al-Khelaifi ou Leonardo.”

Le Real Madrid dispose potentiellement de 200M€ pour recruter, ajoute le média espagnol. En outre les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane ont débloqué environ 20 millions net par an en salaires. Donc tout va bien… “Le salaire que percevra le crack français le jour de son entrée dans le club blanc sera d’environ 25 millions net“, écrit Carlos Carpio. “C’est le plan pour Mbappé sur un mois et un jour. Madrid attend, confiant, et pense qu’il finira par recevoir un appel du club français, résigné et prêt à négocier. Si cet appel n’arrive pas dans les dernières semaines d’août, ce seront eux qui redemanderont au PSG s’il veut négocier. Et en cas de refus ils se lanceront sans tarder vers la signature d’Erling Haaland, une opération qui ne sera pas facile non plus. Mais à Valdebebas, ils ont assez d’argent pour y faire face, avec la volonté de l’attaquant norvégien de signer pour le club Merengue (et avec de meilleures relations avec les managers du Borussia Dortmund qu’avec ceux du PSG). Haaland serait rejoint par Mbappé l’été prochain, au terme de son contrat. Parce que Florentino Pérez est clair sur le fait que cet été, il doit renforcer l’équipe avec l’un des deux meilleurs attaquants du monde.” Le feuilleton continue.