Auteur d’une belle saison sous le maillot du PSG, Bradley Barcola a été convoqué pour l’Euro 2024 avec la France. Pour Rio Mavuba, ce n’est pas une surprise s’il est là.

Arrivé en toute fin de mercato au PSG en provenance de Lyon contre 50 millions d’euros, Bradley Barcola a réussi à devenir un joueur incontournable de Luis Enrique. Dans les chiffres, le numéro 29 parisien a participé à 39 matches toutes compétitions confondues (2095 minutes de jeu, 24 titularisations) pour quatre buts et neuf passes décisives. Des performances qui ont fait taire les critiques, qui se demandaient pourquoi il rejoignait le PSG, après seulement six mois au plus haut niveau, et sans certitude d’avoir du temps de jeu au sein de l’effectif pléthorique des Rouge & Bleu.

A voir aussi : Barcola : « Je suis vraiment content de ce qui m’arrive »

« Ça aurait été une surprise s’il avait été appelé en mars »

Mais son choix a été payant, lui qui est devenu un titulaire quasiment indiscutable au PSG et qui a été appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour participer à l‘Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet). Présent sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba estime que la présence de l’ancien lyonnais dans la liste pour la compétition européenne est une évidence. « Ça aurait été une surprise s’il avait été appelé en mars. Maintenant, au vu de sa saison, au vu des matches qu’il a fait avec le PSG, comment il s’est imposé, et surtout des différences qu’il a réussi à créer, je pense que cela devient une évidence. Cette capacité qu’il a à gérer la pression des matches de haut niveau, franchement, chapeau. »