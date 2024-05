Après sept ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé va quitter le club cet été. Pour son ancien coéquipier, Thomas Meunier, il est le meilleur joueur de l’histoire des Rouge & Bleu.

Ce n’était un secret pour personne, c’est désormais officiel. Vendredi soir, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG à l’issue de son contrat. Arrivé en 2017, l’attaquant (25 ans) aura donc joué sept ans chez les Rouge & Bleu. Il en est devenu le meilleur buteur (255 buts) et laissera une trace indélébile dans l’histoire du club de la capitale. Avec son départ, beaucoup se demandent où le placer dans le classement des meilleurs joueurs de l’histoire du PSG. Et pour son ancien coéquipier à Paris, Thomas Meunier (2016-2020), il ne fait aucun doute que l’international français se classe numéro 1.

« Tout ce qu’il a fait est assez extraordinaire »

« Il n’y a pas de doute, c’est le numéro 1, et de loin. Je ne connais pas tous les détails de l’histoire du PSG, mais je connais les meilleurs joueurs comme Raï, Pauleta… À l’heure actuelle, il n’y a pas de débat. Sur le terrain, médiatiquement, dans le charisme… c’est Mbappé. Pauleta, par exemple, n’a pas disputé de finale de Ligue des champions, lance l’international belge dans une interview accordée à l’Equipe. Il n’était pas forcément mis en valeur par l’époque dans laquelle il a évolué au PSG. Kylian, c’est le numéro 1 du PSG. Les émotions ? Mais il faut voir ce que Kylian a fait sur le terrain et en dehors. Tout ce qu’il a fait est assez extraordinaire. Je suis assez admiratif de voir un jeune joueur comme lui tenir comme il l’a fait depuis qu’il est arrivé de Monaco (à l’été 2017). On ne peut pas lui demander de venir danser avec les supporters ou de toujours s’arrêter pour parler aux gens. On parle d’un jeune de 18 ans qui ne pouvait déjà plus sortir de chez lui. Et puis, ce qu’on demande à un footballeur, c’est d’être bon sur le terrain.«

« C’est le top du top »

L’ancien numéro 12 du PSG estime aussi que Kylian Mbappé a toujours tout donné quand il était sur le terrain. « Depuis qu’il est arrivé, il a toujours tout donné, il a même porté l’équipe. Regardez quand il a demandé plus de responsabilités, il ne s’est jamais caché et il a toujours répondu présent. Il a gardé le rythme toutes ces années. J’adore ce qu’il est et ce qu’il fait. Vous ne vous rendez pas compte ce que c’est pour un jeune joueur d’éclater au plus haut niveau et de garder le rythme, année après année. Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme ça. Ronaldo, Messi, Neymar… je peux en citer dix… et encore, dix c’est trop. Depuis qu’il a 18 ans et jusqu’à maintenant, il a assumé et progressé. C’est le top du top. »