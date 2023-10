Kylian Mbappé n’a pas inscrit de but depuis 4 matches. Une éternité pour un joueur de son calibre. Au-delà de ses problèmes face au but, l’attaquant français ne semble pas être à 100% physiquement. Pour la plupart des observateurs, le joueur de 24 ans a encore été en deçà de son meilleur niveau face à Rennes. Mais pour Ludovic Obraniak, consultant dans L’Équipe de Greg, Mbappé a fait un match de patron. Il explique pourquoi.

« Là où je l’ai trouvé supérieur c’est qu’il a été dans l’altruisme »

« Je trouve qu’hier, il a fait un match de patron. Nous l’avons tous vu, il n’était pas à 100%. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s’il s’agit d’une blessure ou si c’est mental. Il y a des moments où je ne le reconnais pas, notamment lors des contre-attaques où il a l’opportunité de jouer en un-contre-un et de provoquer. Là, il ralentit le jeu, il revient en arrière et cherche des solutions. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est son altruisme. Il aurait pu faire au moins trois passes décisives dans ce match. Je sens qu’il ne va pas bien, mais il a cette capacité à faire jouer les autres, et ça me plaît. »

