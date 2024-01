Javier Pastore a été le premier gros transfert de QSI au PSG. Interrogé sur une victoire future du PSG en Ligue des Champions, Flaco a expliqué que le plus important était la victoire du club et non d’un joueur en particulier.

Javier Pastore a enchanté les supporters du PSG pendant sept ans (2011-2018). L’Argentin a été le premier gros transfert du PSG version QSI. Son passage à Paris a été prolifique en trophées, même si ses coéquipiers et lui n’ont pas réussi à ramener la Ligue des champions, le rêve des propriétaires et des supporters du club. Actuellement au Qatar FC, Flaco continue de suivre l’actualité de son ancien club. Dans une interview accordée à Prime Video, qui sera diffusée en intégralité dimanche dans l’émission Dimanche Soir Foot, Javier Pastore a été questionné sur une victoire finale des Rouge & Bleu en Champions League. Et pour lui, le PSG va arriver à soulever cette coupe aux grandes oreilles.

« Je pense que le PSG va y arriver »

« Le dernier joueur à qui j’ai envoyé un message pour le féliciter ? Kylian. Je lui envoie toujours un message quand il fait un grand match. C’est presque tous les matches (rire). Je discute avec plein de joueurs. La Ligue des champions ? Je pense que le PSG va y arriver. Plusieurs années, on était proche. Possible que cela arrive quand Mbappé aura quitté le club ? C’est un joueur qui fait la différence à chaque match. Sincèrement, il a beaucoup donné et on espère qu’il la gagne cette saison. Mais sinon, on va attendre les prochaines années pour voir les joueurs la rapporter pour les supporters. C’est le plus important. Ce n’est pas le plus important les joueurs qui la gagnent, le plus important c’est que le club la gagne. »