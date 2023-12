Pour Phillipe Montanier, le PSG devra se méfier de la Real Sociedad

Le PSG a hérité de la Real Sociedad pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ancien coach de la Real, Philippe Montanier met en garde le club de la capitale avant la double confrontation.

Qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG attendait son adversaire pour ce stade de la compétition. Lors du tirage au sort qui a eu lieu ce midi, le club de la capitale a hérité de la Real Sociedad. Ce sera une première pour les deux équipes. Un tirage qui aurait pu être pire pour les Rouge & Bleu, même s’il faudra se méfier du club espagnol, qui a terminé premier de son groupe devant l’Inter Milan, finaliste de la dernière édition, et le Benfica. Philippe Montanier, qui a coaché l’équipe basque entre 2011 et 2013, met en garde les joueurs du PSG.

« L’un des avantages, c’est que Luis Enrique connaît extrêmement bien le championnat espagnol et cette équipe-là »

« Forcément, au regard des adversaires potentiels, c’est le moins expérimenté en Ligue des champions si on compare au Bayern Munich, à Manchester City, à Arsenal ou au Real Madrid. Mais peut-être que le mot d’ordre sera d’être méfiant parce que c’est une équipe qui a fini première de son groupe devant l’Inter Milan, le dernier finaliste de la compétition. Certains supporters du PSG ont dû se réjouir de ce tirage, ont-ils raison ? Ils n’ont pas tort en tout cas. Le chapeau numéro 1 était très relevé et il y avait la crainte de prendre le tenant du titre, Manchester City, ou des grosses cylindrées habituées aux finales et au titre comme le Real Madrid ou le Bayern Munich. On va dire que c’est un tirage accessible et, l’un des avantages, c’est que Luis Enrique connaît extrêmement bien le championnat espagnol et cette équipe-là. Il saura trouver les mots pour montrer à tout le monde qu’il faut être méfiant parce que cette équipe n’est pas là par hasard. »