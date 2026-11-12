Pour Pierre Ferracci, le PSG va rester au Parc des Princes

Le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Il y a trois possibilités pour ça : racheter le Parc des Princes ou bien construire son propre stade à Poissy ou Massy. Pour Pierre Ferracci, président d’honneur du Paris FC, le PSG devrait rester au Parc.

Afin de poursuivre son développement, le PSG compte devenir propriétaire de son stade. Ces derniers mois, il a étudié toute les possibilités dans ce sens. Trois solutions ont été choisis. Le rachat du Parc des Princes ou la création de son propre stade à Poissy ou Massy. Le mois dernier, les derniers comités de pilotages des trois dossiers ont eu lieu. Le PSG a fait savoir qu’il allait analyser toutes les données avant de faire un choix sur le projet d’ici à la fin de l’automne. Invité de l‘After Foot sur RMC, Pierre Ferracci, président d’honneur du Paris FC, a été interrogé sur la possibilité de voir son club, qui évolue au Stade Jean-Bouin, « récupérer » le Parc des Princes si jamais le PSG décidait de partir. Et le dirigeant a expliqué que pour lui, le PSG allait rester dans son antre historique.

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« Je ne crois pas que Nasser quittera le Parc des Princes »

« Pour l’instant, on est très bien à Jean-Bouin, ça se passe bien, on fait pas mal de matchs à guichets fermés. On a payé cher pour y arriver puisque c’est le Stade Français qui gère. Il nous a vus arriver et il a défendu ses intérêts. La question de Charléty aujourd’hui ne se pose pas. La question d’un autre stade – puisque la mairie de Paris a ouvert la porte à quelque chose dans le Nord de Paris – ne se pose pas aujourd’hui. C’est sûr qu’à terme, ce sera l’un des problèmes d’Antoine (Arnault, nouveau président du PFC, NDLR) de réfléchir à la question du stade. Le Parc ? Je n’y crois pas et Antoine Arnault n’y croit pas non plus. Si le PSG quittait le Parc – et je ne crois pas que Nasser ira dans ce sens-là -, on traverse la rue, bien sûr. C’est, pour moi, le plus beau stade de France avec le stade Vélodrome. Le Paris FC a commencé son histoire là-bas, il ne faut pas l’oublier. Les deux clubs ont même joué au Parc des Princes à un moment donné. Le PSG restera au Parc des Princes et à un moment donné, la question du stade se posera. Il y a aussi des possibilités d’agrandissement à Jean-Bouin mais elles sont un peu limitées. Et les agrandissements à la Porte d’Auteuil, si le Parc est aussi agrandi, les riverains vont commencer à grogner un peu », conclut Pierre Ferracci.