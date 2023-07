Pour Riolo, Kylian Mbappé sera encore au PSG cette saison

C’est le feuilleton qui agite l’actualité du PSG quotidiennement depuis plusieurs semaines, l’avenir de Kylian Mbappé. Le joueur a dit plusieurs fois qu’il comptait rester au PSG cet été. Daniel Riolo assure qu’il devrait bien être parisien le 1er septembre.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait avoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas lever sa clause de prolongation dans son contrat. Le club de la capitale ne compte pas le voir partir libre et lui a fait savoir que soit il prolongeait soit les dirigeants parisiens le mettaient sur le marché des transferts. L’attaquant (24 ans) serait toujours sur la même longueur d’onde, il veut toujours honorer sa dernière année de contrat avec le champion de France et ne voudrait toujours pas étendre son contrat. Présent dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo affirme que l’international français sera bien un joueur du PSG lors de l’exercice 2023-2024.

A voir aussi : La cote de popularité de Kylian Mbappé en berne

« Même s’ils assument jusqu’au bout et mettent Mbappé sur le banc, Mbappé reste au PSG »

« Est-ce que les tirs de Leonardo nous apprennent quelque chose ? […] Bien sûr que c’est une commande. Ils nous prennent pour des cons avec leur bataille de communication au PSG. Je veux bien qu’ils fassent passer Mbappé pour le grand méchant loup. Aucun problème. Ils se sont mis dans la m…. avec leur situation de contrat, Mbappé a réagi, aujourd’hui c’est bras de fer, lance le polémiste sur les ondes. « Mais moi je vous annonce quelque chose ce soir : Mbappé sera au PSG la saison prochaine. Est-ce que c’est une info ? Oui. […] Même s’ils assument jusqu’au bout et mettent Mbappé sur le banc, Mbappé reste au PSG. Mbappé reste au PSG. Il est prêt à accepter cette situation. Le mec est traîné dans la boue, ils font tout pour que sa cote de popularité… Dans cette histoire je ne comprends pas pourquoi il faut absolument être dans un camp. […]Comment en est-on arrivé à cette situation contractuelle? Qui a décidé de cette situation? Aujourd’hui, quelle est la sortie possible? Il n’y en a pas. La seule sortie, si le PSG veut continuer à jouer les gros bras, c’est de dire à Mbappé que comme il n’a pas prolongé, et il ne prolongera pas, il restera sur le banc toute la saison. »