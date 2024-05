Auteur d’une bonne saison sous le maillot du PSG, Warren Zaïre-Emery a été convoqué pour l’Euro. Pour Daniel Riolo, c’était loin d’être une évidence pour le titi du PSG.

Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique cette saison au PSG (42 matches, 3236 minutes de temps de jeu, trois buts, sept passes décisives). Hier, il a été convoqué par Didier Deschamps pour jouer l’Euro 2024, sa première grande compétition avec l’équipe de France, lui qui a connu sa première sélection en novembre dernier contre Gibraltar et qui a de nouveau été convoqué en mars dernier. Malgré cela, ce n’était pas une évidence qu’il soit sélectionné pour l’Euro par Didier Deschamps, estime Daniel Riolo.

« Qu’il soit déjà à l’Euro, à son âge et en ayant fait une demi-saison, pardon mais c’est une surprise »

« Je ne comprends pas que ce soit si évident pour les gens que Zaïre-Emery soit dans la liste. On parle d’un gamin qui a 18 ans, qui a fait une bonne première partie de saison et qui, sur la deuxième, a montré beaucoup de limites et de fatigue. Je ne remets pas en cause ses qualités, je l’aime bien ce gamin. Mais qu’il soit déjà à l’Euro, à son âge et en ayant fait une demi-saison, pardon mais c’est une surprise, lance le journaliste dans l’After Foot sur RMC. Le secteur du milieu de terrain n’est peut-être pas très fourni en France, puisqu’on est obligé d’aller chercher Kanté, qu’on maintient des gars comme Rabiot ou que Tchouameni, blessé, est obligé de venir. Mais Zaïre-Emery, c’est une surprise, au même titre que Barcola. Jeunes, première saison au haut niveau, une poignée de matchs réellement réussis, des promesses mais pas plus que ça… Ce ne sont pas des gens affirmés quand même. On a le droit de trouver que ça va vite quand même. On l’intègre très vite. »