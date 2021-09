Pour Rothen, le PSG a frappé un grand coup avec Nuno Mendes

Si on connait l’efficacité de Leonardo pour dénicher des joueurs dans les derniers instants du mercato, l’arrivée de Nuno Mendes a tout de même été une petite, et jolie, surprise ce mardi, le prêt payant avec option d’achat s’étant conclu très rapidement. Avec le latéral gauche portugais de 19 ans, Mauricio Pochettino pourra se targuer de posséder, à droite comme à gauche, des recrues qui devraient clairement faire passer un cap à son onze. En tout cas, pour Jérôme Rothen, consultant RMC, le PSG frappe un énorme coup en s’attachant les services de la pépite formée au Sporting.

« C’est une grosse recrue pour le PSG. Déjà parce que dès sa première année il est Champion du Portugal en étant un titulaire indiscutable. Ce poste de latéral gauche était un problème pour le PSG vu que Bernat a du mal à revenir. Donc oui, c’était un problème. On l’a encore vu ce week-end avec Diallo à Reims… Le PSG frappe un grand coup. En plus c’est un prêt, donc il n’y a quasiment aucun risque. Je pense qu’avec lui tu peux t’amuser sur le côté gauche, et dans plusieurs systèmes« , a estimé Rothen sur les ondes de RMC.