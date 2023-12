Pour Rothen, Mbappé doit être le héros du PSG contre Dortmund

Le PSG joue sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions sur la pelouse de Dortmund demain soir. Pour Jérôme Rothen, Kylian Mbappé sera au rendez-vous sur ce match couperet.

Deuxième de son groupe, le PSG est actuellement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le club de la capitale doit valider cette qualification. En cas de victoire sur la pelouse du Signal Induna Park, il terminerait premier de son groupe, devant son adversaire du soir qui est déjà assuré de jouer les huitièmes. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Kylian Mbappé sera bien évidemment titulaire en attaque. Et pour Jérôme Rothen, le numéro 7 du PSG sera au rendez-vous pour ce match crucial pour l’avenir européen des Rouge & Bleu.

« Persuadé qu’il sera au rendez-vous »

« Est-ce que la réussite du PSG à Dortmund passe surtout par Mbappé ? Oui, c’est une certitude. Le PSG doit gagner à Dortmund. Et qui va te faire gagner ce genre de rencontre, ce sont les grands joueurs. Kylian est le patron de cette équipe, à lui de prendre ses responsabilités. […] C’est lui qui doit être le héros sur le match de Dortmund, lance l’ancien parisien dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. En plus Dembélé n’est pas là, donc on attend que Kylian face la différence. C’est l’a qu’on l’attend. Et c’est logique que si le PSG n’arrive pas à s’imposer à Dortmund et qu’il est éliminé en Ligue des champions, qu’on s’acharne sur Kylian Mbappé parce qu’il est mis en avant à juste titre par rapport à ses coéquipiers, par rapport au club. C’est là qu’on l’attend, sur les grands rendez-vous. Et en général, il ne nous a pas déçu, c’est pour ça que je suis persuadé qu’il sera au rendez-vous mercredi soir. »