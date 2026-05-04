Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions. Safet Susic, légende du PSG, donne un léger avantage au Rouge & Bleu.

Après la rencontre époustouflante lors de la demi-finale aller sur la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière (5-4), le PSG et le Bayern Munich se retrouvent mercredi lors de la manche retour à l’Allianz Arena. Les deux équipes voudront se qualifier pour la finale. Légende du PSG, Safet Susic (344 matches, 85 buts) a été émerveillé par la rencontre aller.

« C’était une soirée exceptionnelle »

« Je ne crois pas avoir déjà assisté à un match aussi fou. Il y avait une intensité incroyable, les deux équipes n’arrêtaient pas d’attaquer. C’était une soirée exceptionnelle. J’étais tellement content d’être au Parc. L’ambiance était dingue. On s’est levé au moins 50 fois pendant le match ! À chaque action, on sentait la folie dans les tribunes, lance Safet Susic dans une interview accordée au Parisien. J’espère que le match retour sera tout aussi spectaculaire et que le résultat sera une nouvelle fois favorable au PSG. Le plus frappant, c’est la qualité technique du PSG. C’est la meilleure équipe en Europe à mes yeux car ses joueurs ont tout : la jeunesse, la vitesse, la technique. Dans la majorité des clubs, seulement deux ou trois joueurs ont cette qualité, mais à Paris, la liste est tellement longue… On ne s’ennuie jamais devant le PSG ! »

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« Je ne vois pas le PSG ne pas marquer à Munich »

Safet Susic estime que le PSG marquera lors de ce choc à Munich et qu’il a un léger avantage pour la qualification en finale de la Champions League. « Je ne pense pas qu’il y aura neuf buts cette fois-ci. Mais je ne vois pas le PSG ne pas marquer à Munich. Avant le premier match, je donnais un léger avantage au Bayern car c’est une équipe qui a pratiquement tout gagné cette saison. Mais je mets désormais le PSG devant. Même s’il faudra se méfier du Bayern car on a l’impression que rien ne peut les déstabiliser. Paris part avec un léger avantage. Je ne vois pas comment le Bayern peut gagner par deux buts d’écart. Cette rencontre pourrait se terminer en prolongation ou aux tirs au but… Mais je suis persuadé que les deux équipes vont encore marquer. Ce sera encore un duel spectaculaire. Même si le PSG est éliminé, on ne pourra pas lui en vouloir. »