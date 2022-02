Quel sera l’avenir de Kylian Mbappé dans les prochains mois ? En fin de contrat, le numéro 7 du PSG n’a toujours pas annoncé son choix pour la saison prochaine alors que le Real Madrid est la destination privilégiée du joueur. Désireux de faire prolonger leur attaquant pour un bail courte durée, le club de la capitale cherche tout de même un plan B en cas d’échec. Ainsi, la piste menant à Erling Haaland a été réactivée selon L’Equipe. Et selon Grégory Schneider, le départ de joueur de 22 ans pourrait permettre au PSG de se reconstruire.

« Je ne vais même pas vous parler d’Haaland mais plutôt de Mbappé. Il est aujourd’hui le garant des résultats. Il est le meilleur buteur, le meilleur joueur et il est dans les faits le projet de jeu. Je trouve que son efficacité cache la misère. C’est-à-dire, ça cache le fait que cette équipe joue de plus en plus mal depuis la saison 2014-2015, elle cache le recrutement qui est fait en dépit du bon sens. On va reparler de Messi voire de la prolongation de Neymar (jusqu’en 2025). Je pense que le départ de Mbappé va les obliger à se reconstruire et à se poser ces questions-là », a exposé Grégory Schneider sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Quelles sont les équipes qui vont loin en Ligue des champions ? Ce sont des équipes collectives comme Chelsea ou Manchester City. Ce ne sont pas des équipes qui sont construites autour d’un joueur. Ce sont des équipes qui sont construites pour gagner. Je trouve que le fait que Mbappé soit aussi fort et efficace leur a quand même permis de laisser tous ces problèmes sous le tapis. Ça les forcera à voir la réalité en face, à voir éventuellement le foot comme un sport collectif et à paramétrer ce qui fait vraiment gagner la Ligue des champions. »