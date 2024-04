Le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du FC Lorient ce mercredi (1-4), grâce notamment à un duo Dembélé-Mbappé très performant.

Le PSG est à un pas de valider son titre de champion de France. Face au FC Lorient ce mercredi, le club de la capitale a une nouvelle remporté la rencontre sur le score de 4-1, le troisième d’affilée après les succès face au FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais. Et au stade du Moustoir, deux joueurs ont particulièrement brillé : Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Le premier a été l’auteur d’un doublé tandis que le second a également inscrit deux buts avec une passe décisive en prime. Titulaire au poste d’axial droit en défense centrale, Milan Skriniar a tenu à saluer la performance des deux attaquants parisiens, dans des propos relayés par RMC Sport.

« Pour moi, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde »

« Je ne pense pas que c’était notre meilleure performance, parce qu’à 0-2, on aurait pu mieux contrôler le match. On a perdu trop de ballons faciles aujourd’hui mais on sait que devant on est très forts », a dans un premier temps déclaré l’international slovaque avant de se montrer élogieux envers ses deux coéquipiers en attaque. « Je pense qu’on a les deux meilleurs joueurs au monde (Mbappé et Dembélé) en ce moment donc on est heureux pour la victoire (…) Pour moi, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. On connaît leurs qualités, ils aident toujours l’équipe avec leurs buts, avec leurs actions, avec tout ce qu’ils font. C’est facile de jouer avec eux. »