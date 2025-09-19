Pour Thierry Henry, il ne fait aucun doute que Dembélé sera Ballon d’Or 

Lundi soir, le Ballon d’Or 2025 sera décerné. Ousmane Dembélé fait partie des favoris. Pour Thierry Henry, le numéro 10 du PSG sera le lauréat de cette édition 2025.

Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière lors de l’exercice 2024-2025 sous le maillot du PSG (35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues). Il a également été l’un des grands artisans de la saison historique du PSG avec quatre trophées, dont la Ligue des champions. Il fait évidemment figure de favori pour le Ballon d’Or 2025, qui sera décerné lundi soir. Pour Thierry Henry, il ne se fait aucun doute qu’Ousmane Dembélé remportera la distinction individuelle suprême.

« Je pense qu’il va être couronné meilleur du monde »

Dans l’émission CBS Sport Golazo, les consultants ont dévoilé leurs six favoris pour le Ballon d’Or 2025. Et la légende du football français a placé six reprises le numéro 10 du PSG. « Je n’ai même pas besoin de parler, vous n’avez qu’à regarder l’image. On peut parler de beaucoup de joueurs, mais pour moi, il va l’avoir. Je me souviens d’avoir dit contre City que s’il trouve un moyen de finir ce qu’il commence, il sera le meilleur du monde. Et cette année, je pense qu’il va être couronné meilleur du monde. »