Pourquoi l’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG tarde

Alors qu’il est annoncé comme la prochaine recrue, l’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG tarde à se finaliser. Entre Paris et Barcelone, l’ailier français est au centre des attentions du côté de la Catalogne mais aussi sous les cieux parisiens … .

Après avoir quitté prématurément la tournée estivale du FC Barcelone aux Etats-Unis, Ousmane Dembélé s’était rendu à Paris afin d’avancer sur son arrivée au PSG et de conclure l’opération en passant sa visite médicale, et signer son contrat le liant au club de la capitale pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2028. Cependant, son club actuel, ne voit pas les choses du même œil. En effet, dans cette opération, le FC Barcelone récupèrera la somme de 25 millions d’euros. Le champion du monde 2018 doit rejoindre le Paris Saint-Germain pour 50 millions d’euros, un montant équivalent à une clause de son contrat, lui permettant de récupérer 50% de la somme. En ce sens, les dirigeants catalans se sentiraient lésés et tenteraient de récupérer une plus grosse part du gâteau, en se penchant sur toutes les lignes du contrat d’Ousmane Dembélé, à la recherche de la moindre faille. C’est dans ce contexte que, selon RMC Sport, le FC Barcelone « tarde à transmettre tous les documents pour finaliser le transfert« .

S’il avait pris son envol pour Paris ces derniers jours, les dirigeants du PSG souhaitaient compter sur Ousmane Dembélé pour la reprise de l’entraînement avec le groupe de Luis Enrique ce lundi 7 août. Cependant, Xavi a décidé de convoquer le Français pour l’entraînement ce dimanche, malgré la situation de son joueur, en instance de départ. Plus encore, les médias catalans avancent la possibilité de voir l’ancien du Stade Rennais dans le groupe du FC Barcelone pour le Trophée Gamper face à Tottenham, ce mardi au Camp Nou. Nos confrères d’RMC Sport affirment tout de même que le PSG « reste serein sur l’issue positive du dossier« .

Le Paris Saint-Germain semble tenir une posture sereine légitimement. En effet, selon notre confrères bien informé, Mohamed Bouhafsi, « tout devrait de décanter dans les prochaines 48h« . Le club de la capitale et Ousmane Dembélé seraient dans l’attente du FC Barcelone qui « rechigne à envoyer les documents« . Le journaliste pour France Télévision et RTL affirme par ailleurs l’accord entre le PSG et le champion du monde 2018 et le contrat de cinq ans qui attend l’ailier Français de 26 ans.