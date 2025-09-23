Minia dembélé

Pourquoi le Ballon d’Or de Dembélé nous cachait un secret…

Ce mardi 22 septembre, Ousmane Dembélé est entré dans l’histoire du football et du PSG en remportant le Ballon d’Or, récompensant une année tout simplement exceptionnelle.

« Et Ousmane Ballon d’Or… Et Ousmane Ballon d’Or ! » Ces mots sont dans la bouche de tous les supporters du PSG au lendemain du sacre de son attaquant. Après des semaines de réflexion et de suspense, Dembélé a glâné le premier Ballon d’Or de sa carrière. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France, du Trophée des Champions tout en étant élu meilleur joueur du championnat et de la C1, « Dembouz » a conclu son année avec le gain du plus beau des trophées individuels. Mais derrière ce titre, de nombreuses voix se sont élevées pour exprimer leurs doutes sur ce succès. Sur le niveau global du joueur, en comparaison à Lamine Yamal, et même plus globalement… sur le niveau général du football.

Mais pourquoi Ousmane Dembélé représente un nouveau type de football ? Pourquoi est-il un Ballon d’Or exemplaire ? Pourquoi cette récompense marque les esprits ? Qu’est ce que cela veut dire de notre société ?

Nouveau format exclusif à découvrir sur la chaîne Youtube de Canal Supporters.

