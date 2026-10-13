Pourquoi le PSG n’a pas bougé sur le dossier Ayyoub Bouaddi cet été ?

Dans le viseur de nombreux clubs européens, Ayyoub Bouaddi a finalement rejoint Manchester City cet été. De son côté, le PSG n’avait pas souhaité avancer dans ce dossier.

Lors du mercato estival 2026, le PSG a décidé de renforcer son effectif avec l’arrivée de cinq nouveaux joueurs : Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres. Pourtant, le club parisien a décidé de ne pas recruter au milieu de terrain. Certains noms ont néanmois été associés aux Rouge & Bleu, dont celui d’Ayyoub Bouaddi.

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Un secteur de jeu déjà bien fourni

Après une saison 2025-2026 convaincante avec le LOSC, le Marocain a également livré de belles performances lors de la Coupe du monde 2026 avec les Lions de l’Atlas. Si le profil du jeune de 19 ans semblait compatible avec le style de jeu de Luis Enrique, « l’international marocain n’a, dans les faits et malgré ces rumeurs parfois insistantes, jamais été proche du club de la capitale », rapporte L’Équipe. Dès le printemps dernier, Luis Campos et Luis Enrique avaient déjà une idée précise des postes à renforcer lors du mercato estival 2026. « Et le milieu, où l’entraîneur parisien dispose de ressources – Neves, Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Mayulu, Dro Fernandez… -, n’a jamais été perçu comme un secteur en déficit quantitatif ou qualitatif. » Au-delà des trois cadres que sont João Neves, Fabian Ruiz et Vitinha, la jeunesse de Warren Zaïre-Emery et de Senny Mayulu n’invitait pas à une réflexion immédiate. « Les dirigeants entendaient, à court et moyen terme, développer les qualités de ce duo de titis », précise le quotidien sportif.

De plus, le repositionnement de Lucas Beraldo en sentinelle, la polyvalence de Désiré Doué et de Maghnes Akliouche ainsi que la promotion de Quentin Ndjantou offraient de nombreuses possibilités au coach parisien dans l’entrejeu. « Suffisant dans l’esprit des décideurs. C’est le message qui a été passé rapidement à l’entourage de Bouaddi. » Est-ce que le PSG aurait pu se positionner sur le joueur dans un an ? « L’hypothèse n’était pas à écarter puisque les dirigeants parisiens entendaient suivre la progression du Lillois. » Mais la proposition XXL de Manchester City (100 M€, bonus compris) cet a mis fin à tout suspense. « Et le joueur aurait-il été sensible au projet parisien ? Parmi ses proches, on élude en précisant que le projet de Manchester City avait été priorisé depuis longtemps », conclut L’Équipe.

Rendez-vous sur YouTube pour découvrir en intégralité l’entretien avec Luis Enrique. 💬❤️💙 📺➡️ https://t.co/BA9DnDyDX4 https://t.co/7W2jri3ZDy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 12, 2026