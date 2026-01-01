Pourquoi le PSG ne termine pas en tête du classement UEFA ?

Auteur d’une année 2025 historique, et de ses victoires en Ligue des champions et Supercoupe de l’UEFA, le PSG se classe actuellement sixième au classement UEFA, dominé par le Real Madrid.

Le PSG vient d’achever la meilleure année de son histoire. Vainqueur de tous les trophées domestiques (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France), le club de la capitale a décroché pour la première fois la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale. S’il a été la meilleure équipe européenne de l’année 2025, il ne se retrouve pas sur la plus haute marche du podium du classement UEFA. RMC Sport en a dévoilé les raisons.

Le PSG hors du Top 5

Si le PSG a remporté la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe, l’instance du football européen ne tient pas compte d’une seule saison pour établir son classement, mais des cinq dernières saisons. Avec ses contre-performances lors des éditions précédentes, le PSG n’a récolté « que » 109.50 points, ce qui le classe au sixième rang dans ce classement. Ce dernier est dominé par le Real Madrid (131.50 points), le Bayern Munich (124.25 pts) et l’Inter Milan, largement dominé par le PSG en finale de la Ligue des champions le 31 mai dernier (5-0). Manchester City (117.75 pts) et Liverpool (115.50 pts) devancent également le PSG. Malgré son titre de champion d’Europe, le PSG se classe quatrième au classement UEFA de la saison 2024-2025 avec 33.50 points, indique RMC Sport. Il est devancé par l’Inter (40.25 pts ), le FC Barcelone (36.25 pts) et Arsenal (36 pts).