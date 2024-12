Ces dernières semaines, plusieurs prolongations de contrat au sein du PSG ont été annoncées dans la presse. Mais pour l’instant, aucune n’a été officialisée. Un choix assumé par le PSG.

Les dirigeants du PSG comptent blinder certains de ses joueurs importants dans les prochaines semaines. C’est le cas pour Vitinha et Achraf Hakimi. Ces dernières semaines, les prolongations de contrats des internationaux portugais et marocains ont été annoncées dans la presse, mais pas encore officialisées par le club de la capitale. Le Parisien explique que c’est un choix assumé par le PSG. « Derrière ce timing énigmatique avancé se cache en réalité une stratégie de communication plus complète qui fait écho à la nouvelle direction prise par le projet parisien. Moins bling-bling et davantage tourné vers le collectif, le PSG souhaite renvoyer l’image d’un club où les individualités ne prennent plus autant la lumière qu’auparavant. En ce sens, Paris a dans l’idée de faire une annonce globale au cours de laquelle il mettrait en avant plusieurs joueurs qui ont prolongé, davantage qu’une personnalité phare. »

A voir aussi : Achraf Hakimi a prolongé son contrat au PSG

Une annonce commune dimanche soir ?

Le quotidien francilien explique que pour donner encore un peu plus de poids à ce message, les dirigeants du PSG attendent, notamment, de boucler un dernier dossier : celui de Nuno Mendes. « Après plusieurs semaines de négociations, le latéral gauche va à son tour parapher un nouveau contrat. Les ultimes détails sont sur le point d’être finalisés et le Portugais devrait faire partie de cette « photo de famille » parisienne aux côtés de son compatriote Vitinha et Achraf Hakimi. » Selon les informations du Parisien, l’officialisation pourrait intervenir dimanche soir en marge de la rencontre entre le PSG et Lyon, au Parc des Princes, pour le compte de la quinzième journée de la Ligue 1. Cette dernière rencontre de l’année 2024 disputée à domicile permettrait au PSG d’officialiser ces trois extensions de contrat et de valoriser son projet porté par un groupe solidaire et uni, avance le quotidien francilien. En ce qui concerne Luis Enrique, l’idée pourrait être d’annoncer sa prolongation en même temps que celle de Luis Campos. Mais pour le conseiller sportif, qui arrive en fin de contrat en juin 2025, les discussions n’ont pas encore abouti. Enfin, alors que l’on annonçait une prolongation proche pour Gianluigi Donnarumma, les négociations sont actuellement en stand-by. « La manière dont se déroulera la deuxième partie de saison sera certainement décisive pour son futur. Marco Asensio, Arnau Tenas et Presnel Kimpembe sont également concernés par cette échéance. » Même s’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, une prolongation assortie d’une revalorisation salariale pourrait être prochainement discutée pour Bradley Barcola, conclut Le Parisien.