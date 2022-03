Hier, le PSG Handball a enchaîné une 21e victoire en 21 matches de championnat avec son succès sur le parquet de la lanterne rouge, Nancy (32-37). Un match durant lequel Elohim Prandi a fait son retour sur les parquets. L’arrière gauche avait été victime d’une attaque au couteau dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Prandi a évoqué cette victoire et son retour sur les parquets.

« On a su marquer plus de buts que Nancy, mais logiquement, après la trêve il y a des corrections à faire. Notamment défensivement, où on n’a pas toujours aidé nos gardiens. C’est une belle équipe avec des qualités individuelles et collectives. Elle respecte son plan de jeu. Mais on est resté concentrés sur nous-mêmes et on a gagné, assure Prandi pour PSG TV. Mon retour s’est très bien passé. J’ai eu de bonnes sensations et physiquement je me sens bien. Ça fait plaisir d’être sur le terrain et de sentir le ballon. Surtout dans cette salle, où il y a eu une très belle ferveur. Je suis content de revenir dans le groupe et de revivre ça avec mes coéquipiers. J’ai pris le temps d’analyser mon jeu et ce que je pouvais améliorer. Aujourd’hui, ça a bien fonctionné et j’espère que ce sera encore mieux pour la suite. »