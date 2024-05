Prêcheur et Chawinga toujours au PSG la saison prochaine ?

Les Féminines du PSG ont terminé leur saison avec une défaite en finale de la D1 Arkema contre Lyon (2-1). Les dirigeants parisiens veulent prolonger leurs cadres après une bonne saison.

Finalistes du championnat de France, demi-finalistes de l’UEFA Women’s Champions League et vainqueurs de la Coupe de France, les Féminines du PSG ont réalisé une bonne saison 2023-2024. Même si elles n’ont pas réussi à battre Lyon cette saison en six tentatives (cinq défaites, un nul), les Parisiennes se rapprochent des Lyonnaises. Pour continuer à concurrencer l’ogre du football féminin français, le club de la capitale souhaite conserver ses meilleures joueuses, mais également son entraîneur.

Un contrat de deux ans pour Chawinga

Selon les informations de l’Equipe, les Féminines du PSG « travaillent pour conserver toutes leurs forces vives de l’exercice écoulé. » En premier lieu, leur coach, Jocelyn Prêcheur. En fin de contrat le 30 juin, les discussions sont positives pour une extension de contrat. « Le technicien de 42 ans a mis en place un projet de jeu basé sur la possession, inspiré de celui de Luis Enrique avec la section masculine, et sa philosophie plaît autant aux dirigeants qu’à ses cadres », avance le quotidien sportif. Autre dossier prioritaire, celui de Tabitha Chawinga. Meilleure joueuse du championnat, la Malawite était prêtée par le club de Wuhan (D1 chinoise) cette saison, et Paris veut absolument la garder. « Les négociations avancent pour la recruter définitivement, et un contrat de deux ans serait dans les tuyaux. » Des derniers détails doivent être réglés, alors que la joueuse a comme objectif de rester à Paris. Les dirigeants parisiens souhaitent également renouveler les contrats d’Elisa De Almeida, Constance Picaud et Sandy Baltimore. « Des derniers échanges vont avoir lieu, dans les prochains jours pour finaliser, ou non, ce désir commun. » L’Equipe conclut en expliquant que le PSG veut aussi prolonger Oriane Jean-François. Gravement blessé au genou droit en octobre, même si elle est fortement courtisée. « Les éventuels renforts extérieurs (une latérale droite en priorité) devraient arriver dans un second temps, après les prolongations, pour rester dans cette logique de stabilité et ne pas ajouter du flou à la situation. »